Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Antalyaspor: 2
Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Antalyaspor’a 2-1 mağlup oldu.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Berat'ın sol taraftan yerden ortasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Melih'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
27. dakikada Bünyamin'in sağ taraftan ortasında Van de Streek'in ceza sahası girişinden yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta gitti.
51. dakikada Doğukan'ın pasında topla buluşan Bünyamin'in sağ çaprazdan vuruşunda üst direğe de çarpan meşin yuvarlak auta gitti.
73. dakikada Bünyamin'in sağ taraftan ortasında da Costa'nın kafayla dokunduğu topu Güray, uzak köşede tamamladı. 1-1
90+4. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Güray'ın ceza yayı gerisi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Kerem Kalkan, Erdoğan Çak
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Berat Yılmaz, Mustafa Kartal, Tomislav Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan Göksu (Yusuf Deniz Şaş dk. 80), Andrej Djokanovic, Kerem Şen (Atalay Babacan dk. 74), Tunahan Taşçı (Toheeb Kosoko dk. 56), Santeri Hostikka (Fode Koita dk. 74), Melih Bostan (Alex Blanco dk. 56)
Yedekler: Özgün Köklü, Batuhan Çakır, Yunus Emre Yılmaz, David Otugo, Talha Bartu Özdemir
Teknik Direktör: Tayfun Albayrak
Antalyaspor: Fotis Pseftis, Ensar Buğra Tivsiz (Ramzi Safuri dk. 46), Francis Nzaba, Samet Karakoç, Bünyamin Balcı, Soner Dikmen (Mevlüt Şimşek dk. 64), Pedrinho (Samet Yalçın dk. 88), Güray Vural, Doğukan Sinik (Hasan Yakub İlçin dk. 65), Sander Van de Streek (Veysel Sarı dk. 90+6), Nuno da Costa
Yedekler: Kağan Arıcan, Mert Yılmaz, Ömer Faruk Beyaz, Erdoğan Yeşilyurt, Ahmet Sagat
Teknik Sorumlu: Nedim Yiğit
Goller: Melih Bostan (dk. 14) (Ümraniyespor), Güray Vural (dk. 73 ve 90+4) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Fode Koita, Berat Yılmaz (Ümraniyespor), Mevlüt Şimşek, Francis Nzaba (Antalyaspor)