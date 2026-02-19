Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi. Maç sonunda takımlar birer gol atarak 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Burak Pakkan, Kemal Mavi, Serdar Osman Akarsu

Sms Grup Sarıyer : Furkan Onur Akyüz, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Fethi Özer, Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 67 Aytaç Kara), Enver Kulasin (Dk. 73 Dembele), Poko, Marcos Silva (Dk. 87 Regattin), Camara (Dk. 87 Batuhan Kör), Eze

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil (Dk. 90 Kahraman Demirtaş), Syrota, Hasan Ali Kaldırım, Tarkan Serbest, Traore (Dk. 90 Afena-Gyan), Moreno (Dk. 74 Cem Üstündağ), Hasani (Dk. 46 Dia Saba), Dimitrov (Dk. 66 Celal Hanalp), Diagne

Goller: Dk. 16 Marcos Silva (Kendi kalesine) (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 85 Eze (Penaltıdan) ( Sms Grup Sarıyer )

Kırmızı kart: Dk. 60 Hasan Ali Kaldırım (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 28 Diagne, Dk. 81 Erce Kardeşler, Dk. 89 Syrota (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 86 Eze ( Sms Grup Sarıyer )

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Amed Sportif Faaliyetler 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike

Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
DEM'li Meral Danış Beştaş'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı

Öcalan için yaptığı benzetmeden sonra sunucunun yüzüne bakar mısınız
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi

Diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike

Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor