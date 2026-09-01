Sarıyer, Pendikspor'u 2-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sarıyer, sahasında Pendikspor'u 2-0 yendi. Maçta Pendikspor'dan Furkan Mehmet Doğan 49. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sarıyer'in gollerini 67. dakikada Eşref Korkmazoğlu ve 72. dakikada Tunahan Ergül kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sarıyer, sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Emrullah Baydar, Emrah Ünal, Anıl Çiftçi
Sarıyer: Ibrahim Sehic, Cebrail Karayel, Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Marcos Silva, Emre Yeşilyurt (Doğan Can Davas dk. 62), Efecan Karaca (Yağız Fikri Şen dk. 86), Andre Poko (Tunahan Ergül dk. 62), Barış Alıcı (Furkan Gedik dk. 62), Batuhan Kör (Mamadou Thiam dk. 88)
Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Erdi Dikmen, Üzeyir Ergün, Eren Karadağ, Stann Elysee Dalo
Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı
Pendikspor: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Berkay Sülüngöz, Ahmet Özkaya, Furkan Mehmet Doğan, Mesut Özdemir (Burak Gültekin dk. 90), Bekir Karadeniz (Ismaila Manga dk. 90), Hakan Yeşil (Onuralp Çakıroğlu dk. 90), Yekta Sönmez (Mirko Susak dk. 60), Samuel Abifade, Thuram (Clarke-Harris dk. 72)
Yedekler: Emre Koyuncu, Taha Emre İnce, Vinko Soldo, Emrah Başsan, Görkem Bitin
Teknik Direktör: Umut Eskiköy
Goller: Eşref Korkmazoğlu (dk. 67), Tunahan Ergül (dk. 72) (Sarıyer)
Kırmızı kart: Furkan Mehmet Doğan (dk. 49) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Cebrail Karayel, Marcos Silva (Sarıyer), Mesut Özdemir (Pendikspor)