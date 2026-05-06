Trendyol 1. Lig play-off birinci tur maçlarının hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig play-off birinci tur maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu. Karşılaşmalar yarın tek maç usulü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre tek maç usulüne göre yarın oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
20.00 Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Sipay Bodrum FK-Atko Grup Pendikspor: Ömer Faruk Turtay
Kaynak: AA / Emre Doğan