Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor: 2 Iğdır FK: 1

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde Iğdır FK ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

11. dakikada sol kanatta topla buluşan Güray Vural, topu kale sahası içindeki Bruno'ya aktardı. Gelişine düzgün bir vuruş yapan Bruno, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

49. dakikada Sivasspor'un kullandığı köşe vuruşunda Ethemi, ceza sahasındaki Appindangoye'nin bulunduğu bölüme ortasını yaptı. Düzgün bir kafa vuruşu yapan Appindangoye, topu ağlarla buluşturdu. 1-1

70. dakikada Sivasspor tarafından gelişen hızlı atakta ceza sahasında topla buluşan Okoronkwo, pasını Charisis'e aktardı. Topla buluşan Feyzi Yıldırım, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Melih Aldemir, Cem Özbay, Harun Terin

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Appindangoye, Mert Çelik, Uğur Çiftçi, Cihat Çelik (Özkan Yiğiter dk. 79), Charisis (Kerem Atakan Kesgin dk. 89), Feyzi Yıldırım (Emre Gökay dk. 79), Kamil Fidan, Ethemi, Okoronkwo

Yedekler: Arda Erdursun, Serkan Sarman, Badji, Savaş Ala, Ali Ayberk Selvili

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Iğdır FK: Muhammed Taha Tepe, Serkan Asan (Atakan Çankaya dk. 63), Alperen Selvi, Alim Öztürk, Güray Vural, Doh (Ali Kaan Güneren dk. 46), Oğuz Kağan Güçtekin, Bacuna, Gökcan Kaya (Doğan Erdoğan dk. 83), Fofana (Mendes dk. 64), Bruno (Loshaj dk. 83)

Yedekler: Melih Akyüz, Robin Yalçın, Soares, Tunahan Ergül, Ali Yaşar

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Bruno (dk. 11) (Iğdır FK), Appindangoye (dk. 49), Feyzi Yıldırım (dk.70) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Gökcan Kaya, Alperen Selvi, Atakan Çankaya (Iğdır FK), Kamil Fidan (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
