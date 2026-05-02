Trendyol 1. Lig: Iğdır FK: 3 Amed Sportif Faaliyetler: 3
TFF 1. Lig'in 38. ve son haftasında Iğdır FK evinde Amed Sportif Faaliyetler ile 3-3 berabere kaldı. Amed Sportif Faaliyetler bu sonuçla Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Ali Vardar, Batuhan Bıyıklı

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Alim Öztürk, Atakan Rıdvan Çankaya, Güray Vural, Oğuz Kağan Güçtekin (Ali Kaan Güneren dk. 69), Doh (Doğan Erdoğan dk. 46), Ahmet Emin Engin (Mendes dk. 69), Bacuna, Fofana (Loshaj dk. 84), Bruno

Yedekler: Ali Yaşar, Serkan Asan, Tunahan Ergül, Serkan Asan, Melih Akyüz

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Mehmet Yeşil (Tarkan Serbest dk. 60), Syrota, Hasan Ali Kaldırım, Murat Uçar, Cem Üstündağ (Atakan Müjde dk. 84), Sinan Kurt, Moreno (Dimitrov dk. 84), Dia Saba (Florent Hasani dk. 90+2), Afena-Gyan (Emrah Başsan dk. 90+2), Diagne

Yedekler: Abdulsamed DamluÇekdar Orhan, Oğuzhan Matur, Kahraman Demirtaş, Celal Hanalp

Teknik Direktör: Sertaç Küçükbayrak

Goller: Fofana (dk. 6 k.k.) Diagne (dk. 45 +4) Atakan Rıdvan Çankaya (dk. 80) (Iğdır FK), Hasan Ali Kaldırım (dk. 19), Diagne (dk. 45 +1 pen.), Dia Saba (dk. 49) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Güray Vural, Doh, Ahmet Emin Engin, Atakan Rıdvan Çankaya, Bacuna, Loshaj, Mendes, Bruno (Iğdır FK) Emrah Başsan (Amed Sportif Faaliyetler) - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
