Trendyol 1. Lig: Iğdır FK: 3 Amed Sportif Faaliyetler: 3
TFF 1. Lig'in 38. ve son haftasında Iğdır FK evinde Amed Sportif Faaliyetler ile 3-3 berabere kaldı. Amed Sportif Faaliyetler bu sonuçla Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Ali Vardar, Batuhan Bıyıklı
Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Alim Öztürk, Atakan Rıdvan Çankaya, Güray Vural, Oğuz Kağan Güçtekin (Ali Kaan Güneren dk. 69), Doh (Doğan Erdoğan dk. 46), Ahmet Emin Engin (Mendes dk. 69), Bacuna, Fofana (Loshaj dk. 84), Bruno
Yedekler: Ali Yaşar, Serkan Asan, Tunahan Ergül, Serkan Asan, Melih Akyüz
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Mehmet Yeşil (Tarkan Serbest dk. 60), Syrota, Hasan Ali Kaldırım, Murat Uçar, Cem Üstündağ (Atakan Müjde dk. 84), Sinan Kurt, Moreno (Dimitrov dk. 84), Dia Saba (Florent Hasani dk. 90+2), Afena-Gyan (Emrah Başsan dk. 90+2), Diagne
Yedekler: Abdulsamed DamluÇekdar Orhan, Oğuzhan Matur, Kahraman Demirtaş, Celal Hanalp
Teknik Direktör: Sertaç Küçükbayrak
Goller: Fofana (dk. 6 k.k.) Diagne (dk. 45 +4) Atakan Rıdvan Çankaya (dk. 80) (Iğdır FK), Hasan Ali Kaldırım (dk. 19), Diagne (dk. 45 +1 pen.), Dia Saba (dk. 49) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Güray Vural, Doh, Ahmet Emin Engin, Atakan Rıdvan Çankaya, Bacuna, Loshaj, Mendes, Bruno (Iğdır FK) Emrah Başsan (Amed Sportif Faaliyetler) - IĞDIR