Karagümrük 90+6'da Beraberliği Kurtardı
Trendyol 1. Lig 5. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor 53. dakikada Seferi ile öne geçerken, Karagümrük'ün beraberlik golü 90+6'da Biraschi'den geldi.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda konuk ettiği Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
17. dakikada Görkem'in savunma arkasına pasında Moreno, ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Moreno'nun şutunda kaleci Silvestri meşin yuvarlağı kornere çeldi.
42. dakikada sağ tarafta topu alan Ramazan, rakibinden sıyrılıp pasını penaltı noktası civarındaki Pesic'e aktardı. Pesic'in topun kontrolünü sağlayıp sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın da müdahalesiyle yan direkten oyun alanına döndü.
53. dakikada Benhur'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Seferi'nin içeriye girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
87. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Moreno, pasını sol çaprazda müsait durumda bulunan Talha'nın önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Silvestri meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+6. dakikada sol taraftan Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunda Atınç Nukan kafayla topu arka direğe indirdi. Bu noktada topla buluşan Biraschi'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Ozan Ergün, Murathan Çomoğlu, Buğra Can Semercioğlu
Fatih Karagümrük: Silvestri, Ramazan Civelek, Biraschi, Atınç Nukan, Çağtay Kurukalıp (Muhammed Sarıkaya, dk. 57), Siopis (Doh dk. 83), Robin Yalçın (Cenk Tosun dk. 57), Verde (Tiago Çukur dk. 46), Emre Akbaba, Traore, Pesic
Yedekler: Batuhan Şen, Barış Kalaycı, Tarık Buğra Kalpaklı, Onogo, Candan Başkale, Anıl Yiğit Çınar
Teknik Direktör: Alexandar Stanojevic
Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar (Radu dk. 46), Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt, Görkem Sağlam (Fethi Özer dk. 68), Benhur Keser (Camara dk. 68), Moreno, Seferi (Talha Sarıarslan dk. 79), Hasani (Dulca dk. 28)
Yedekler: Deniz Dönmezer, Kayra Cihan, Eren Arıkan, Mert Göckan, Ataol Taylan Karapınar
Teknik Direktör: Atila Gerin
Goller: Biraschi (dk. 90+6) (Fatih Karagümrük), Seferi (dk. 53) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Siopis, Atınç Nukan (Fatih Karagümrük), Semih Güler, Talha Sarıarslan, Camara, Gökhan Değirmenci (Kayserispor)