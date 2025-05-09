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Trendyol 1. Lig'de Son Hafta Heyecanı: Süper Lig Bileti İçin Kritik Maçlar

Trendyol 1. Lig'de Son Hafta Heyecanı: Süper Lig Bileti İçin Kritik Maçlar
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Trendyol 1. Lig'de 10 Mayıs'ta oynanacak 9 maçla Süper Lig'e çıkma ve ligde kalma mücadelesinde son haftanın heyecanı yaşanacak. Şampiyon Kocaelispor'un yanı sıra play-off ve küme düşme mücadeleleri tüm futbolseverleri ekran başına toplayacak.

Trendyol 1. Lig'de son hafta heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'e çıkma ve ligde kalma mücadelesi 10 Mayıs'taki maçlar ile sonuçlanacak. Nefes kesen maçlar TRT Spor ve TRT ekranlarında olacak.

Trendyol 1 Lig'de son hafta mücadeleleri nefes kesiyor. Şampiyon belli ancak Süper Lig bileti ve ligde kalma mücadelesi bu hafta da TRT ekranlarında olacak. 10 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da kritik 9 maç TRT kanal ve platformlarında izleyiciye futbol şöleni yaşatacak.

9 maç yarın saat 16.00'da

Kocaelispor Süper Lig'i garantiledi. Ligde kalma mücadelesinde de Manisa FK, MKE Ankaragücü, Sakaryaspor'un durumu belli olacak. Ayrıca play-off mücadelesi veren ve Süper Lig'e bilet arayışındaki Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor, Iğdır FK, Bandırmaspor, Erzurumspor FK, İstanbulspor ve Fatih Karagümrük iddiasını ortaya koyacak. Süper Lig'e çıkış için tek bir galibiyet arayan Gençlerbirliği de Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. 10 Mayıs Saat 16.00'da başlayacak maçlar TRT Spor ve TRT kanalları ile tabii kanallarında izleyiciye ulaşacak.

Karşılaşmaların programı şu şekilde:

MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler: TRT Spor

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: TRT Türk

Ümraniyespor - Manisa Futbol Kulübü: TRT Avaz

Fatih Karagümrük - Iğdır FK: Tabiispor 1

Bandırmaspor - Pendikspor: Tabiispor 2

İstanbulspor - Çorum FK: Tabiispor 3

Şanlıurfaspor - Erzurumspor FK: Tabiispor 4

Sakaryaspor - Esenler Erokspor: Tabiispor 5

Adanaspor - Boluspor: Tabiispor 6

Şampiyon Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü ile oynayacak

11 Mayıs Pazar günü de ligde şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Müsabaka saat 16.00'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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