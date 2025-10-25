Trendyol 1. Lig'de SMS Grup Sarıyer ve Manisa FK 0-0 Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Manisa FK arasındaki mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maçta önemli anlar yaşanırken, Manisa FK'dan Diony kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Burak Olcar, Mahmut Gülle, Mehmet Dura
Sms Grup Sarıyer : Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Djilobodji, Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 46 Traore), Camara, Berkay Aydoğmuş (Dk. 71 Oğuzhan Yılmaz), Anziani (Dk. 90+2 Ozan Sol), Dembele, Babacar (Dk. 65 Urie)
Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Herelle, Umut Erdem, Cissokho, Toure (Dk. 78 Kadir Kaan Yurdakul), Lindseth, Osman Kahraman (Dk. 46 Benrahou (Dk. 90+5 Fırat İnal)), Burak Süleyman (Dk. 85 Ayberk Karapo), Diony
Kırmızı kart: Dk. 86 Diony ( Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 47 Traore, Dk. 50 Dembele, Dk. 77 Anziani, Dk. 90+2 Ömer Bayram ( Sms Grup Sarıyer ), Dk. 90+11 Fırat İnal ( Manisa FK)
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Manisa FK 0-0 berabere kaldı.