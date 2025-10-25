Haberler

Trendyol 1. Lig'de SMS Grup Sarıyer ve Manisa FK 0-0 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Manisa FK arasındaki mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maçta önemli anlar yaşanırken, Manisa FK'dan Diony kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Burak Olcar, Mahmut Gülle, Mehmet Dura

Sms Grup Sarıyer : Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Djilobodji, Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 46 Traore), Camara, Berkay Aydoğmuş (Dk. 71 Oğuzhan Yılmaz), Anziani (Dk. 90+2 Ozan Sol), Dembele, Babacar (Dk. 65 Urie)

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Herelle, Umut Erdem, Cissokho, Toure (Dk. 78 Kadir Kaan Yurdakul), Lindseth, Osman Kahraman (Dk. 46 Benrahou (Dk. 90+5 Fırat İnal)), Burak Süleyman (Dk. 85 Ayberk Karapo), Diony

Kırmızı kart: Dk. 86 Diony ( Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 47 Traore, Dk. 50 Dembele, Dk. 77 Anziani, Dk. 90+2 Ömer Bayram ( Sms Grup Sarıyer ), Dk. 90+11 Fırat İnal ( Manisa FK)

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Manisa FK 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
