Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında oynanan karşılaşmada SMS Grup Sarıyer, sahasında Özbelsan Sivasspor'u 1-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta tek golü Camara kaydederken, Hasan Emre Yeşilyurt'un kırmızı kartla oyun dışı kalması dikkat çekti.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Sezgin Çınar, Egemen Savran

Sms Grup Sarıyer : Furkan Akyüz, Cebrail Karayel (Dk. 65 Dembele), Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt, Kulasin (Dk. 90+1 Eşref Korkmazoğlu), Silva, Regattin (Dk. 83 Traore), Camara (Dk. 90+1 Fethi Özer), Eze (Dk. 84 Oğuzhan Yılmaz)

Özbelsan Sivasspor : Göktuğ Bakırbaş, Mert Çelik (Dk. 68 Bekir Böke), Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Malle (Dk. 68 Okoronkwo), Charisis (Dk. 86 Avramovski), Cihat Çelik (Dk. 78 Badji), Ethemi (Dk. 68 Kamil Fidan), Manaj

Gol: Dk. 61 Camara ( Sms Grup Sarıyer )

Kırmızı kart: Dk. 80 Hasan Emre Yeşilyurt ( Sms Grup Sarıyer )

Sarı kartlar: Dk. 34 Charisis, Dk. 52 Manaj (Özbelsan Sivasspor ), Dk. 89 Ömer Bayram ( Sms Grup Sarıyer )

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında Özbelsan Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
