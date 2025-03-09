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Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ve Bandırmaspor Maçında Beraberlik

Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ve Bandırmaspor Maçında Beraberlik
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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında oynanan Sakaryaspor ve Bandırmaspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri, maçın genel değerlendirmelerini yaptı. Bandırmaspor teknik direktörü Mustafa Gürsel, ilk yarıda aradıkları oyunu bulamadıklarını belirtirken, Sakaryaspor teknik direktörü İlker Püren, kazanmaları gereken bir maçı berabere tamamladıklarını ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında oynanan Sakaryaspor-Bandırmaspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "İlk golden sonra istediğimiz oyunu tam sahaya yansıtamadık. Arka arkaya iki gol yedik ve birini kendi kalemize attık. Bunlar futbolda var. İlk yarı istediğimiz gibi değildi. Çünkü iki hafta kazanarak gelmiştik buraya ve bunu devam ettirmemiz lazımdı. İkinci yarıdaki mücadeleden memnunum. Bir penaltı çalındı orada gol olsa belki maç farklı olacaktı. Bir golümüz 'VAR'dan döndü, ondan sonra beraberliği bulduk. Maç berabere bitti. Bu dönemde iki takımın da puana çok ihtiyacı var ve biz bir puanla dönüyoruz" dedi.

İlker Püren: "Artık yukarı sıralarda olmak istiyoruz"

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren ise, "Mutlak kazanmamız gereken bir maçtı ve buradan bir puanla ayrılıyoruz. Hafta içi oyuncularımızla oyun planı üzerinde çalıştığımız pozisyonlarda hücum aksiyonlarını geliştirdik. Çok erken gol yememize rağmen kolay olmasa da tekrardan skor üstünlüğünü elimize geçirdik. Penaltı pozisyonunu değerlendiremedik. Maç 3 olsaydı çok farklı yerlere gidebilirdi. Daha sonra penaltıyı değerlendirememeyle beraber moral bozukluğu ve kırılma anı oldu. Futbol zaten anlar oyunu o anları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kaçırılan penaltı sonrasında rakibin morali ve motivasyonu biraz daha yükseldi. O ara bir dağınıklık oldu ve puanları paylaşmak zorunda kaldık. Bir an önce kazanma psikolojisine girip artık o kırılma anlarını iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Hala alt sıralara kalmanın psikolojisinde hareket etme durumunda kalıyoruz. Önümüzdeki hafta Yeni Malatya maçıyla beraber galibiyetle tekrar tanışıp Kocaeli'ne tam bir final havasında gidip oradan da galibiyetle dönüp artık yukarı sıralarda olmak istiyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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