Trendyol 1. Lig'de Metro Holding Kayserispor, Antalyaspor'u 4-0 yendi

Trendyol 1. Lig'de Metro Holding Kayserispor, Antalyaspor'u 4-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Metro Holding Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor'u 4-0 yendi. Kayserispor'un gollerini 2. dakikada Moreno, 24 ve 53. dakikalarda Seferi ile 37. dakikada Camara kaydetti.
Stat: Antalya
Hakemler: Birkan Altındaş, Serdar Osman Akarsu, Sabri Öğe
Antalyaspor : Pseftis (Dk. 42 Abdullah Yiğiter), Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz, Samet Karakoç, Güray Vural (Dk. 29 Mevlüt Şimşek), Soner Dikmen (Dk. 46 Ceesay), Pedrinho (Dk. 74 Samet Yalçın), Erdoğan Yeşilyurt, Van de Streek (Dk. 74 Hasan Yakub İlçin), Doğukan Sinik (Dk. 53 Ahmet Sağat), da Costa
Metro Holding Kayserispor : Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Kayra Cihan, Tabidze, Mert Göçkan, Sinan Kurt (Dk. 74 Dulca), Görkem Sağlam (Dk. 61 Murat Cem Akpınar), Benhur Keser (Dk. 61 Hasani), Camara (Dk. 46 Ensar Kemaloğlu), Seferi (Dk. 83 Ataol Taylan Karapınar), Moreno (Dk. 68 Oğulcan Çağlayan)
Goller: Dk. 2 Moreno, Dk. 24 ve 53 Seferi, Dk. 37 Camara ( Metro Holding Kayserispor )
Sarı kart: Dk. 45+5 Camara ( Metro Holding Kayserispor )
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Metro Holding Kayserispor, Antalyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi.