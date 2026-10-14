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Trendyol 1. Lig'de Metro Holding Kayserispor, Antalyaspor'u 4-0 yendi

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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Metro Holding Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor'u 4-0 yendi. Kayserispor'un gollerini 2. dakikada Moreno, 24 ve 53. dakikalarda Seferi ile 37. dakikada Camara kaydetti.

Stat: Antalya

Hakemler: Birkan Altındaş, Serdar Osman Akarsu, Sabri Öğe

Antalyaspor : Pseftis (Dk. 42 Abdullah Yiğiter), Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz, Samet Karakoç, Güray Vural (Dk. 29 Mevlüt Şimşek), Soner Dikmen (Dk. 46 Ceesay), Pedrinho (Dk. 74 Samet Yalçın), Erdoğan Yeşilyurt, Van de Streek (Dk. 74 Hasan Yakub İlçin), Doğukan Sinik (Dk. 53 Ahmet Sağat), da Costa

Metro Holding Kayserispor : Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Kayra Cihan, Tabidze, Mert Göçkan, Sinan Kurt (Dk. 74 Dulca), Görkem Sağlam (Dk. 61 Murat Cem Akpınar), Benhur Keser (Dk. 61 Hasani), Camara (Dk. 46 Ensar Kemaloğlu), Seferi (Dk. 83 Ataol Taylan Karapınar), Moreno (Dk. 68 Oğulcan Çağlayan)

Goller: Dk. 2 Moreno, Dk. 24 ve 53 Seferi, Dk. 37 Camara ( Metro Holding Kayserispor )

Sarı kart: Dk. 45+5 Camara ( Metro Holding Kayserispor )

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Metro Holding Kayserispor, Antalyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi.

Kaynak: AA
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