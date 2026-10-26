Trendyol 1. Lig'de Mardin 1969 Spor, Manisa FK'yı 2-1 yenerek 3 puanı aldı

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 2-1 yenen Mardin 1969 Spor'da teknik direktör Ivaylo Petev, "Çok sayıda gol pozisyonu bulduk ama en önemlisi 3 puanı almaktı ve bunu başardık." dedi.

Petev, 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

İyi bir maç ortaya çıkardıklarını belirten Petev, "Oyuncularımı sonuçtan dolayı tebrik ediyorum. İyi bir kalite gösterdiler ve en önemlisi iyi bir ruh ortaya koydular. Çok sayıda gol pozisyonu bulduk ama en önemlisi 3 puanı almaktı ve bunu başardık. Tekrar oyuncularımı gösterdikleri efordan dolayı çok tebrik ediyorum. Maksimum eforla ellerinden geleni yaptılar ve 3 puanı kazandılar." diye konuştu.

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Direktörü Nestor El Maestro da zor bir maç için hazırlandıklarını ama yetersiz kaldıklarını dile getirdi.

El Maestro, "Mardin iyi bir takım. Bazı zamanlarda baskın olduğumuz oldu ama yetersiz kaldı. O yüzden puan alamadık. Şu an başımızı kaldıracağız, antrenmanımıza devam edeceğiz ve bir dahaki maça hazırlanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA