Trendyol 1. Lig'de Manisa FK ve Iğdır FK Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı. Goller Diony ve Avramovski'den geldi.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Egemen Artun, Kürşathan Akın, Mehmet Ali Vardar

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Ada İbik, Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 76 Herelle), Adekanye (Dk. 90+3 Osman Kahraman), Lindseth, Muhammed Enes Kiprit (Dk. 85 Burak Süleyman), Diony

Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse (Dk. 37 Muhammet Taha Tepe), Gökcan Kaya, Burak Bekaroğlu, Conte, Caner Cavlun, Oğuz Kağan Güçtekin, Ahmet Emin Engin (Dk. 46 Camara), Avramovski (Dk. 80 Özder Özcan), Ali Kaan Güneren (Dk. 37 Eyüp Akcan), Fofana (Dk. 82 Rotariu), Bruno

Goller: Dk. 45+4 Diony (Manisa FK), Dk. 54 Avramovski (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 27 Cissokho, Dk. 72 Ayberk Karapo, Dk. 73 Bekir Yılmaz (Yedek kulübesinde), Dk. 90+2 Vedat Karakuş (Manisa FK), Dk. 73 Gökcan Kaya (Alagöz Holding Iğdır FK)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK ile Alagöz Holding Iğdır FK 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Spor
