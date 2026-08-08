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1. Lig İlk Hafta VAR Hakemleri Açıklandı

1. Lig İlk Hafta VAR Hakemleri Açıklandı
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Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında bugün oynanacak 4 müsabakanın Video Yardımcı Hakemleri (VAR) açıklandı.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında bugün oynanacak 4 müsabakanın Video Yardımcı Hakemleri (VAR) açıklandı.

Trendyol 1. Lig'de ilk hafta heyecanı bugün oynanacak 4 müsabaka ile devam edecek. Söz konusu maçlarda görev yapacak VAR ve AVAR'lar da TFF'nin resmi internet sitesinden duyuruldu.

Trendyol 1. Lig'de bugün oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemleri şu şekilde:

17.00 Bandırmaspor - İstanbulspor: Eren Özyemişçioğlu (VAR), Ümit Öztürk (AVAR)

19.00 Sivasspor - Esenler Erokspor: Ömer Faruk Turtay (VAR), Halil Umut Meler (AVAR)

19.00 Ümranispor - Mardin 1969: Ferhan Kestanlıoğlu (VAR), Yasin Kol (AVAR)

21.30 Antalyaspor - Ankara Keçiörengücü: Onur Özütoprak (VAR), Abdullah Buğra Taşkınsoy (AVAR)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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