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Trendyol 1. Lig'de Gökhan Akkan'ın Talihsiz Anı

Trendyol 1. Lig'de Gökhan Akkan'ın Talihsiz Anı
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Esenler Erokspor-Erzurumspor FK maçında Gökhan Akkan'ın yüzüne çarpan top sonrası dili boğazına kaçtı. Maçın hakemi ve doktor Raşit Yorgancılar, hızlı müdahale ile oyuncunun hayatını kurtardı.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Esenler Erokspor-Erzurumspor FK maçının 60. dakikasında konuk ekibin başarılı futbolcusu Gökhan Akkan, yüzüne çarpan top sonrası yerde kaldı ve dili boğazına kaçtı. Doktor olan maçın hakemi Raşit Yorgancılar, 26 yaşındaki futbolcuya müdahale ederek, boğazına kaçan dili çıkarttı ve oyuncunun tekrar nefes almasını sağladı.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Erzurumspor FK'ya 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın 60. dakikasında ise talihsiz bir an yaşandı. Esenler Erokspor hücumunda Ufuk Akyol'un şutunda top, Erzurumspor'dan Gökhan Akkan'ın yüzüne çarptı. Gökhan, bir anda yere yığıldı ve hareketsiz kaldı. Kısa süreli baygınlık geçiren oyuncunun dili boğazına kaçarak, nefes yolunu tıkadı.

Maçın hakemi Raşit Yorgancılar da hemen maçı durdurdu. Aynı zamanda doktor da olan Yorgancılar, hemen Gökhan Akkan'a müdahale etti ve oyuncunun boğazına kaçan dilini çıkarttı. Gökhan Akkan, bu müdahale sonrası tekrar nefes almaya başladı.

Erzurumspor taraftarları da hakem Raşit Yorgancılar'ı, bu müdahale sonrası uzun süre alkışladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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