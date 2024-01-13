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Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK, Giresunspor'u 4-0 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bodrum FK, Giresunspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Maçta Bodrum FK oyuncuları gol sevinçlerini asker selamı vererek kutladılar.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bodrum FK sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Burak'ın ceza sahası içine yaptığı ortada Gökdeniz'in vuruşunda top ağlarla buluştu. Futbolcular golün ardından asker selamı verdi. 1-0

13. dakikada rakibin müdahalesi sonrası Burak yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. VAR kararıyla pozisyonun çizgide olduğu gerekçesiyle karar serbest vuruşa çevrildi.

31. dakikada Üzeyir'in ceza sahasına ortasında Kenan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

81. dakikada Ahmet'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Burak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

85. dakikada Eren'in ceza sahası içine yaptığı ortada topu alan Samet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

Hakemler: Yunus Dursun, Oğuz Terzi, Egemen Savran

Bodrum FK: Diogo, Celutska, Erkan (Halil dk. 75), Samet Yalçın, Kenan, Omar (Ali Eren dk. 83), Üzeyir, Musah (Ahmet dk. 63), Gökdeniz (Haqi dk. 74), Furkan, Burak (Eray dk. 83)

Yedekler: Bahri, Eren, Adem

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Giresunspor: Erkan, Talha, Cekdar, Şahin, Ertuğrul (Muhammet dk. 84), Kadir, Mehmet, Enishan (Kasım dk. 84), Ahmet (Mert Han dk. 46), Anıl, Faruk,

Yedekler: Göktan, Alperan, Fatih, Emirhan, Şenelhami, Emre, Arda

Teknik Direktör: Serhat Güler

Goller: Gökdeniz (dk. 3), Kenan (dk. 31), Burak Çoban (dk. 81), Samet Yalçın (dk. 85) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Mehmet Keskin, Talha Ülvan (Giresunspor), Musah Mohammet, Furkan Apaydın (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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