Haberler

Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK Farklı Galip Geldi

Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK Farklı Galip Geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sipay Bodrum FK, Arca Çorum FK'yı 4-0 mağlup etti. Bodrum'un teknik sorumlususu Sefer Yılmaz, keyifli bir maç oynadıklarını belirtti. Çorum FK'nın yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ise takımının zor bir süreçten geçeceğini ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Arca Çorum FK'yı 4-0 yenen Sipay Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, keyifli bir maç oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın iki taraf için de önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, rakiplerinin teknik direktör değişikliğiyle Bodrum'a geldiğini ifade etti.

Çorum FK'nin puan almak için çalıştığını belirten Yılmaz, "Geçen hafta istemediğimiz mağlubiyet almıştık. Bunun üzüntüsünü bütün hafta yaşadık ama çok iyi çalıştık. Rakibimizin artı ve eksilerini hafta içi antrenmanda en güzel şekilde çalıştık ve sahaya da aktardık. Bizim için de ayrıca keyifliydi. Çok farklı bir galibiyet oldu. İnşallah yeni bir seriyle kaybettiğimiz liderliği en yakın zamanda yeniden kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Çorum FK cephesi

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da takımla kısa süre önce anlaştıklarını hatırlattı.

Maçta 10 kişi kalmalarına rağmen önemli pozisyonlara girdiklerini anlatan Eroğlu, "Daha önce yaptığımız analizlerde savunma anlamında bariz hatalardan gol yiyorduk. Bugün de ilk gölü duran toptan yedik. 10 kişi kaldığımızda kalemizde golü gördük. Bu süreç bizim için biraz zor geçecek ama ben şuna inanıyorum. Çorum sonunda Süper Lig'e çıkacaktır. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli. Bodrum FK'yı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Trump, dede rolüyle gündemde: Torunuyla keyifli bir gün geçirdi

Dünyayı sarsan lider, torunuyla yumuşadı: Trump'ın en sakin günü
Partizan taraftarları, Obradovic'in ayrılığını antrenmanda protesto etti

Takımdan ayrıldı, taraftarlar dayanamayıp salonu bastı
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı

Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Volkan Demirel'in hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var

Hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.