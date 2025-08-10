Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor ve Sakaryaspor 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bandırmaspor, sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sakaryaspor'un golü Mambenga'dan gelirken, Bandırmaspor'un eşitliği sağlayanı Samake oldu. Maçta Caner Erkin, Sakaryaspor'dan kırmızı kart gördü.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Sakaryaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Ndongala'nın şutu kalecide kaldı.
36. dakikada Mambenga'nın ceza sahası içinde sert vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
75. dakikada Dongala'nın ara pasıyla Samake kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Alpaslan Şen, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz
Bandırmaspor: Akın Alkan, Senami Hountondji, Hikmet Çiftçi (Muhammed Gümüşkaya dk. 60), Bacuna, Faruk Can Genç dk. 90+8), Jetmir Topalli (Billal Messaoudi dk.60), Ndongala, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Remi Mulumba, Lassana Samake
Yedekler: Arda Özdemir, Yiğit Zorluer, Tolga Kalender, Enes Çinemre, Emirhan Acar, Enes Aydın
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Sakaryaspor: Jakup Szumski, Sadık Çiftpınar, Lukasz Zwolinski, Kakuta (Atanas Kabow dk. 80), Emre Demir (Doğukan Tuzcu dk. 61), Serkan Yavuz, Dimitrios Kolovetsios, Burak Altıparmak, Burak Çoban (Eren Erdoğan dk. 80), Caner Erkin, Rijad Kobiljar (Daniel Akuazaoku dk.69)
Yedekler: Göktuğ Baytekin, Oğuzhan Açıl, Batuhan Çakır, Alaaddin Okumuş, Abdurrahman Bayram, Burak Yıldız
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Gael Kakuta (dk. 36) (Sakaryaspor), Samake (dk. 75) (Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Caner Erkin (dk. 56) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Zwolinski, Sadık Çiftpınar, Kobiljar, Doğukan Tuzcu (Sakaryaspor), Rahmetullah Berişbek (Bandırmaspor) - BALIKESİR