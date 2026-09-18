Haberler

Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, sahasında Ümraniyespor'a 88. dakikada 1-0 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, sahasında Ümraniyespor'a 88. dakikada 1-0 yenildi
Güncelleme:
+32 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Bandırmaspor, sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Ümraniyespor'un golünü 88. dakikada Cebio Soukou atarken Bandırmaspor'da Lucas Lima 90+1'de sarı kart gördü.

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Burak Kamalak, Yusuf Şimşek, Oğuzhan Kocaçoban

BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Ali Ülgen, Yusuf Kocatürk, Lucas Lima, Dean Liço, Muhammed Gümüşkaya (Enes Çinemre Dk. 83), Oluwatsion Kehinde (Muhammet Harun Genç Dk. 83), Kerem Dönertaş, Amidou Badji (Emirhan Ayhan Dk. 46), Burak Bekaroğlu, Remi Jose Michel Mulumba (Recep Yalın Dilek Dk.71)

ÜMRANİYESPOR: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Melih Bostan (Cebio Soukou Dk. 72), Andrej Djokanovic, Alejandro Blanco Sanchez(Bangaly Fode Koita Dk. 90), Berat Yılmaz (Atalay Babacan Dk. 72), Tomislav Glumac, Mustafa Arda Kartal, Oğuz Yıldırım (Toheeb Adeola Kosoko Dk. 83), Muhammet Tunahan Taşçı (Santeri Vaino Emil Hostikka Dk. 46), Yunus Emre Gedik

GOL: Dk. 88 Cebio Soukou (Ümraniyespor)

SARI KART: Dk. 90+1 Lucas Lima (Bandırmaspor)

Trendyol 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Bandırmaspor, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kazıklanmamak için neler yapmış! Fenerbahçeli yıldızın eşinden bomba paylaşım

Kocasını tanımayan yok! İstanbul için yaptığı paylaşım olay oldu
Türk futbolunda bir devir kapandı! Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti

Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı

Milyonların takip ettiği isme büyük şok!
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf

Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
İstasyonlar tabela değiştirmekten kurtuldu! Motorine indirim geliyor

İstasyonlar tabela değiştirmekten kurtuldu! Beklenen haber geldi
Kahramanmaraş’ta saç kesimini beğenmeyen müşterinin akrabaları kadın kuaförü darp etti

Kesilen saçı beğenmeyince akrabalarıyla kuaförü bastı! Ortalık karıştı
Bakan Şimşek sinyali verdi: Mesai saatleri değişiyor

Sinyal Bakan Şimşek'ten geldi! Mesai saatleri değişiyor
Osimhen krizi büyüyor! Galatasaray'dan olay hamle

Osimhen için kritik görüşme! Galatasaray harekete geçiyor
Türkiye'de bir ilk! Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu

Türkiye'de bir ilk! Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu