Haberler

Trendyol 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Serikspor: 0

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Ankara Keçiörengücü, evinde Serikspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamazken, önemli pozisyonlar geldi.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Ali Dere'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Abdullah'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

39. dakikada İbrahim Akdağ'ın ceza sahasına yaptığı ortada Roshi'nin şutunda top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

41. dakikada Serikspor savunmasının hatasında topla buluşan Roshi'nin kaleci Veysel ile karşı karşıya pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

80. dakikada sol kanattan Ali Dere'nin içeriye çevirdiği topa Roshi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

82. dakikada ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Gökhan'ın rakibini çalımlayarak kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda kaleci gole izin vermedi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Barış Çiçeksoyu, Tuncay Ercan

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Abdullah Çelik, Wellington, Ali Dere (Süleyman Luş dk. 82), Erkam Develi (İshak Karaoğul dk. 72), İbrahim Akdağ, Odise Roshi, Halil Can Ayan (Eduart Rroca dk. 64), Ezeh (Ali Akman dk. 72), Fernandes (Enes Yılmaz dk. 82)

Yedekler: Aykut Özer, Hakan Bilgiç, Edson Andre Sitore, Ousmane Diaby, Mehmet Efe Çakmak

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Serikspor: Veysel Sapan, Caner Cavlun, Cengiz Demir, Montes, Mehmet Demirözü, Skvortsov, Nwachukwu (Şeref Özcan dk. 72), Selim Dilli (Burak Asan dk. 86), Nalepa, Topalli (Raymond Adeola dk. 86), Sadygov (Gökhan Altıparmak dk. 62)

Yedekler: Baha Karakaya, Sertan Taşqın, Mücahit İbrahimoğlu, Kasım Alperen Köşker, Emre Nefiz, Anıl Koç

Teknik Direktör: Branimir Petrovic

Sarı kartlar: Selim Dilli, Skvortsov, Montes, Nalepa (Serikspor), Wellington (Ankara Keçiörengücü) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

