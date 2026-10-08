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Trendyol 1. Lig'de 9. hafta yarın oynanacak 4 maçla başlayacak

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Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Trendyol 1. Lig'de 9. hafta yarın oynanacak 4 müsabakayla başlayacak. Açılışta Sivasspor-Pendikspor, Bodrum FK-Keçiörengücü, Ümraniyespor-Sarıyer ve Vanspor FK-Bandırmaspor karşılaşmaları oynanacak.

Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın perdesi, yarın oynanacak 4 müsabakayla açılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 9. haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor (4 Eylül)

17.00 Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor ( Spor Toto Akhisar)

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Boluspor-Antalyaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor (Aktepe)

19.00 Metro Holding Kayserispor-Manisa FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

11 Ekim Pazar:

16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Muğlaspor (Yusuf Ziya Öniş)

19.00 Bursaspor-Mardin 1969 Spor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

Kaynak: AA
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