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Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri TFF MHK tarafından açıklandı

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Trendyol 1. Lig'de 9. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler, TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Haftanın maçları yarın başlayacak ve 11 Ekim Pazar günü oynanacak Bursaspor-Mardin 1969 Spor karşılaşmasıyla sona erecek.

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor: Alpaslan Şen

17.00 Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Yusuf Adnan Kendirciler

20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer: Erdem Mertoğlu

20.00 Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor: Yiğit Arslan

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Boluspor-Antalyaspor: Ömer Faruk Gültekin

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor: İbrahim Güner

19.00 Metro Holding Kayserispor-Manisa FK: Alper Akarsu

19.00 İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor: Reşat Onur Coşkunses

11 Ekim Pazar:

16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Muğlaspor: Ali Yılmaz

19.00 Bursaspor- Mardin 1969 Spor: Fatih Tokail

Kaynak: AA
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