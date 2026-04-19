Trendyol 1. Lig'de 37. hafta programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 37. hafta programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında 25-26 Nisan tarihlerinde oynanacak maçların programını duyurdu. Cumartesi ve Pazar günü toplamda 12 karşılaşma yapılacak.

Trendyol 1. Lig'de 37. hafta maçları 25 Nisan ve 26 Nisan'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında oynanacak maçların programını açıkladı. Bu hafta karşılaşmalar, 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri oynanacak.

Trendyol 1. Lig'de 37. hafta programı şu şekilde:

25 Nisan Cumartesi

13.30 Vanspor FK - İstanbulspor

13.30 Serikspor - Atakaş Hatayspor

16.00 Adana Demirspor - Ümraniyespor

26 Nisan Pazar

16.00 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK

16.00 Sarıyer - Esenler Erokspor

16.00 Sivasspor - Iğdır FK

16.00 Pendikspor - Boluspor

16.00 Erzurumspor FK - Bandırmaspor

16.00 Sakaryaspor - Çorum FK

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Bodrum FK - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
