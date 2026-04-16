Trendyol 1. Lig'de 36. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'de 36. haftada görev yapacak hakemleri açıkladı. Maçlar 18-19 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Trendyol 1. Lig'de 36. hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

18 Nisan Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı

19 Nisan Pazar:

16.00 Sipay Bodrum FK-Erzurumspor FK: Ömer Faruk Turtay

16.00 Özbeyli Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Ozan Ergün

16.00 Arca Çorum FK-Özbelsan Sivasspor: Yiğit Arslan

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atko Grup Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 İstanbulspor-SMS Grup Sarıyerspor: Süleyman Bahadır

16.00 Boluspor-Adana Demirspor: Yusuf Ziya Gündüz

16.00 Esenler Erokspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Çakır

16.00 Eminevim Ümraniyespor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Raşit Yorgancılar

16.00 Manisa FK-Serikspor: Ömer Faruk Gültekin

Kaynak: AA / Süha Gür
