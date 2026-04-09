Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm

Erzurumspor FK, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. 34. hafta maçlarında Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligdeki puan durumu ve gelecek hafta oynanacak maçlar da belli oldu.

Haftaya lider giren Erzurumspor FK, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yenerek puanını 75'e çıkardı. Erzurum temsilcisi, en yakın rakibiyle puan farkını 4'e çıkardı.

Ligde haftanın öne çıkan maçında ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda üçüncü basamaktaki Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.

Diyarbakır ekibi puanını 71 yaparken, Esenler Erokspor ise puanını 67'ye yükseltti.

Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyer: 0-0

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: 4-0

Manisa FK-Atko Grup Pendikspor: 2-0

Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK: 1-1

Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: 1-6

Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 0-1

Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor: 2-0

Boluspor-Özbelsan Sivasspor: 1-2

İstanbulspor-Erzurumspor FK: 0-1

Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Puan durumu

1. Lig'de 34. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle oluştu:

TAKIMOGBMAYAVP
1.ERZURUMSPOR FK34229377245375
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER34218575344171
3.ESENLER EROKSPOR341910577324567
4.ARCA ÇORUM FK34196954361863
5.SİPAY BODRUM FK34187969363361
6.ATKO GRUP PENDİKSPOR341512753302357
7. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ341411967402753
8.BANDIRMASPOR3414101043331052
9.ÖZBELSAN SİVASSPOR341311104335850
10.VANSPOR FK341210124839946
11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ34137144954-546
12.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK34129134147-645
13.SMS GRUP SARIYER34127153741-443
14.BOLUSPOR34126165252042
15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR34126164042-242
16.İSTANBULSPOR34913124051-1140
17.SERİKSPOR34105193969-3035
18.SAKARYASPOR3489174360-1733
19.ATAKAŞ HATAYSPOR3417262792-6510
20.ADANA DEMİRSPOR34133019146-127-54
Not: Adana Demirspor'un 60 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de 11, 12 ve 13 Nisan tarihlerinde oynanacak 35. haftanın programı şöyle:

11 Nisan Cumartesi:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Atakaş Hatayspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Atko Grup Pendikspor-Arca Çorum FK (Pendik)

19.00 Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

12 Nisan Pazar:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-Manisa FK (Van Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Adana)

19.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Serikspor (Aktepe)

13 Nisan Pazartesi:

16.00 Özbelsan Sivasspor-İstanbulspor (BG Grup 4 Eylül)

17.00 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Eminevim Ümraniyespor (Diyarbakır)

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Yusuf Güney'ın tutuklanmasına neden olan Ayahuasca çayı nedir? Yasak mı, içeriğinde neler var?

İçtiği çay yüzünden cezaevine gitti
Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti

Hepsi istifa edip AK Parti'ye geçti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti