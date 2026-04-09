Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm
Erzurumspor FK, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. 34. hafta maçlarında Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligdeki puan durumu ve gelecek hafta oynanacak maçlar da belli oldu.
Trendyol 1. Lig'de 34. hafta maçları tamamlandı.
Haftaya lider giren Erzurumspor FK, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yenerek puanını 75'e çıkardı. Erzurum temsilcisi, en yakın rakibiyle puan farkını 4'e çıkardı.
Ligde haftanın öne çıkan maçında ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda üçüncü basamaktaki Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.
Diyarbakır ekibi puanını 71 yaparken, Esenler Erokspor ise puanını 67'ye yükseltti.
Sonuçlar
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyer: 0-0
Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: 4-0
Manisa FK-Atko Grup Pendikspor: 2-0
Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK: 1-1
Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: 1-6
Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 0-1
Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor: 2-0
Boluspor-Özbelsan Sivasspor: 1-2
İstanbulspor-Erzurumspor FK: 0-1
Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Puan durumu
1. Lig'de 34. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle oluştu:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ERZURUMSPOR FK
|34
|22
|9
|3
|77
|24
|53
|75
|2.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|34
|21
|8
|5
|75
|34
|41
|71
|3.ESENLER EROKSPOR
|34
|19
|10
|5
|77
|32
|45
|67
|4.ARCA ÇORUM FK
|34
|19
|6
|9
|54
|36
|18
|63
|5.SİPAY BODRUM FK
|34
|18
|7
|9
|69
|36
|33
|61
|6.ATKO GRUP PENDİKSPOR
|34
|15
|12
|7
|53
|30
|23
|57
|7. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|34
|14
|11
|9
|67
|40
|27
|53
|8.BANDIRMASPOR
|34
|14
|10
|10
|43
|33
|10
|52
|9.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|34
|13
|11
|10
|43
|35
|8
|50
|10.VANSPOR FK
|34
|12
|10
|12
|48
|39
|9
|46
|11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|34
|13
|7
|14
|49
|54
|-5
|46
|12.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|34
|12
|9
|13
|41
|47
|-6
|45
|13.SMS GRUP SARIYER
|34
|12
|7
|15
|37
|41
|-4
|43
|14.BOLUSPOR
|34
|12
|6
|16
|52
|52
|0
|42
|15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|34
|12
|6
|16
|40
|42
|-2
|42
|16.İSTANBULSPOR
|34
|9
|13
|12
|40
|51
|-11
|40
|17.SERİKSPOR
|34
|10
|5
|19
|39
|69
|-30
|35
|18.SAKARYASPOR
|34
|8
|9
|17
|43
|60
|-17
|33
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|34
|1
|7
|26
|27
|92
|-65
|10
|20.ADANA DEMİRSPOR
|34
|1
|3
|30
|19
|146
|-127
|-54
Gelecek haftanın programı
Trendyol 1. Lig'de 11, 12 ve 13 Nisan tarihlerinde oynanacak 35. haftanın programı şöyle:
11 Nisan Cumartesi:
13.30 SMS Grup Sarıyer-Atakaş Hatayspor (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Atko Grup Pendikspor-Arca Çorum FK (Pendik)
19.00 Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor (Bodrum İlçe)
12 Nisan Pazar:
13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-Manisa FK (Van Atatürk)
16.00 Adana Demirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Adana)
19.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Serikspor (Aktepe)
13 Nisan Pazartesi:
16.00 Özbelsan Sivasspor-İstanbulspor (BG Grup 4 Eylül)
17.00 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor (Yeni Sakarya Atatürk)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Eminevim Ümraniyespor (Diyarbakır)