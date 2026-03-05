Trendyol 1. Lig'de 29. hafta heyecanı yarın başlayacak
Trendyol 1. Lig'de 29. hafta, yarın oynanacak 3 maçla açılıyor. SMS Grup Sarıyer, Eminevim Ümraniyespor'u konuk edecek. Ligde hafta içindeki diğer maçlar da belli oldu.
Trendyol 1. Lig'de 29. haftanın perdesi yarın oynanacak 3 maçla açılacak.
Haftanın açılış mücadelesinde SMS Grup Sarıyer, Eminevim Ümraniyespor'u konuk edecek. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
16.00 SMS Grup Sarıyer-Eminevim Ümraniyespor (Yusuf Ziya Öniş)
20.00 Sakaryaspor-Adana Demirspor (Yeni Sakarya Atatürk)
20.00 Atko Grup Pendikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Pendik)
7 Mart Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Manisa FK (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Özbelsan Sivasspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Arca Çorum FK-Atakaş Hatayspor (Çorum Şehir)
16.00 Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor (Diyarbakır)
8 Mart Pazar:
16.00 Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bolu Atatürk)
20.00 Sipay Bodrum FK-Esenler Erokspor (Bodrum İlçe)