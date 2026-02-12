Haberler

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemler duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, maçları yönetecek hakemlerin listesini açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor: Alpaslan Şen

17.00 Boluspor-Atakaş Hatayspor: Asen Albayrak

20.00 Esenler Erokspor-Manisa FK: Ozan Ergün

20.00 Arca Çorum FK-İstanbulspor: Reşat Onur Coşkunses

14 Şubat Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Adana Demirspor: Burak Olcar

13.30 Bandırmaspor-Serikspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Aksu

15 Şubat Pazar:

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor: Ayberk Demirbaş

19.00 Atko Grup Pendikspor-SMS Grup Sarıyer: Davut Dakul Çelik

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
