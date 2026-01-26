Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta sona erdi. Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Amed Sportif Faaliyetler, 43 puanla liderliğini sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'de 22. haftanın perdesi kapandı.

Haftanın son maçında Sipay Bodrum FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

Ligde 22. haftanın ardından Amed Sportif Faaliyetler, 43 puanla zirvedeki yerini korudu.

Erzurumspor, 42 puanla ikinci, Esenler Erokspor ise 41 puanla 3. basamakta yer aldı.

Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Adana Demirspor-Bandırmaspor: 0-3

Serikspor-Esenler Erokspor: 0-3

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Boluspor: 5-1

İmaj Altyapı Vanspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 3-0

Atko Grup Pendikspor-Erzurumspor: 1-2

Atakaş Hatayspor-Eminevim Ümraniyespor: 0-2

SMS Grup Sarıyer-Arca Çorum FK: 1-2

Özbelsan Sivasspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Manisa FK-İstanbulspor: 1-0

Sakaryaspor-Sipay Bodrum FK: 0-2

Puan durumu

1. Lig'de 22. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER22134544281643
2.ERZURUMSPOR22119239182142
3.ESENLER EROKSPOR22118349202941
4.ATKO GRUP PENDİKSPOR22108434191538
5.ARCA ÇORUM FK22115634231138
6.SİPAY BODRUM FK22106641202136
7.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2289543261733
8.BANDIRMASPOR229672922733
9.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK229673031-133
10.BOLUSPOR2295839281132
11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR228773021931
12.MANİSA FK228683233-130
13.ÖZBELSAN SİVASSPOR227872723429
14.İSTANBULSPOR2261063033-328
15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR2283112730-327
16.SMS GRUP SARIYER2283112328-527
17.SERİKSPOR2275102340-1726
18.SAKARYASPOR2265113242-1023
19.ATAKAŞ HATAYSPOR2207151859-417
20.ADANA DEMİRSPOR2202201595-80-28
NOT: Adana Demirspor'a 30 puan silme cezası verildi.

23. hafta

Ligde 23. haftanın maç programı şöyle:

30 Ocak Cuma:

20.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

31 Ocak Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK (Iğdır Şehir)

13.30 Erzurumspor-SMS Grup Sarıyer (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)

19.00 Sipay Bodrum FK-Serikspor (Bodrum İlçe)

1 Şubat Pazar:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Atko Grup Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)

13.30 Bandırmaspor-İmaj Altyapı Vanspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor (Diyarbakır)

2 Şubat Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor-Eminevim Ümraniyespor (Esenler Erokspor)

