Haberler

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta heyecanı yarın başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 20. haftası, yarın İmaj Altyapı Vanspor ile Boluspor arasındaki karşılaşma ile başlayacak. Maç, Van Atatürk Stadı'nda saat 14.30'da gerçekleşecek. Haftanın diğer karşılaşmaları da programda yer alıyor.

Trendyol 1. Lig'de 20. haftanın perdesi yarın açılacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında yarın İmaj Altyapı Vanspor, Boluspor'u konuk edecek. Van Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 20. haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.30 İmaj Altyapı Vanspor-Boluspor (Van Atatürk)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum FK (Diyarbakır)

10 Ocak Cumartesi:

13.30 Serikspor-İstanbulspor (Esenler Erokspor)

16.00 Adana Demirspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)

19.00 Sakaryaspor-Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

11 Ocak Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor (Aktepe)

13.30 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK (Pendik)

12 Ocak Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi

Ve mutlu son! Galatasaray ilk transferini yaptı
Manchester United'a deplasmanda büyük şok

Bu takımın kabusu bitmiyor!
Meteoroloji'den Türkiye'nin 4'te 3'üne 'sarı' kodlu uyarı

Türkiye'nin 4'te 3'ü için kritik uyarı! Harita sarıya döndü
Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı

ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
7 yıldır bitmeyen yolun köprü ayakları samanlığa döndü

7 yıldır bitmeyen yolu vatandaşlar bakın nasıl değerlendirdi