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Trendyol 1. Lig'de 2. Hafta Yarın Başlıyor

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- Haftanın açılış maçında Turka Esenler Erokspor, SMS Grup Sarıyer'i konuk edecek

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Turka Esenler Erokspor, SMS Grup Sarıyer'i konuk edecek. Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 2. haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.30 Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer (Esenler Erokspor)

15 Ağustos Cumartesi:

19.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Eminevim Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 İstanbulspor-Bodrum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.30 Manisa FK-Vanspor FK (Manisa 19 Mayıs)

21.30 Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (100. Yıl Atatürk)

16 Ağustos Pazar:

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Orfa Yapı Pendikspor (Aktepe)

19.00 Metro Holding Kayserispor-Ekenler Beton Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)

21.30 Mardin 1969 Spor-Antalyaspor (21 Kasım Şehir)

21.30 Muğlaspor-Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

17 Ağustos Pazartesi:

21.30 Batman Petrolspor-Boluspor (Batman Şehir)

Kaynak: AA
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