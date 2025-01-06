Trendyol 1. Lig'de 18. Haftası Gol Yoksulu Geçti

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanan karşılaşmalarda 12 takım gol atamadı.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftası bugün oynanan tek müsabaka ile tamamlandı. Lider Kocaelispor haftanın açılış maçında Iğdır ekibini farklı mağlup ederken, zirve takipçisi Bandırmaspor, Fatih Karagümük ve Erzurumspor puan kaybı yaşadı. Haftanın en gollü müsabakası Yeni Malatyaspor ile Boluspor arasında oynanırken, 4-2 galip ayrılan Boluspor 4 maç sonra 3 puana ulaştı. İstanbulspor da haftanın en farklı skoruna imza attı. Sarı-siyahlılar, Esenler Erokspor'u 4-0 yenerek haftayı 5. sırada kapattı.

Ligde 18. haftada oynanan 10 müsabakada toplam 22 gol atılırken, bu goller 8 takımdan geldi ve 12 takım gol sevinci yaşamadı.

Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

Kocaelispor - Iğdır FK: 3-0

Şanlıurfaspor - Çorum FK: 0-0

Yeni Malatyaspor - Boluspor: 2-4

MKE Ankaragücü - Ankara Keçiörengücü: 2-0

Fatih Karagümrük - Pendikspor: 0-2

Bandırmaspor - Manisa FK: 2-3

Ümraniyespor - Erzurumspor FK: 0-0

İstanbulspor - Esenler Erokspor: 4-0

Adanaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-0

Sakaryaspor - Gençlerbirliği: 0-0 - İSTANBUL