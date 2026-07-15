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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasının programı açıklandı

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Trendyol 1. Lig'in 1. haftası 7-10 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Açılış maçı Boluspor-Manisa FK, kapanış maçı ise Pendikspor-Batman Petrolspor arasında.

Trendyol 1. Lig'in 1. haftasının programı açıklandı. Ligin açılış maçında cuma günü Boluspor-Manisa FK karşı karşıya gelecek. Kapanış maçı ise pazartesi günü Pendikspor- Batman Petrolspor arasında oynanacak.

Trendyol 1. Lig'in 1. haftasının programı şöyle:

7 Ağustos Cuma

21.30 Boluspor - Manisa FK

8 Ağustos Cumartesi

17.00 Bandırmaspor - İstanbulspor

19.00 Sivasspor - Esenler Erokspor

19.00 Ümranispor - Mardin 1969

21.30 Antalyaspor - Ankara Keçiörengücü

9 Ağustos Pazar

19.00 Sarıyer - Muğlaspor

19.00 Iğdır FK - Fatih Karagümrük

21.30 Vanspor - Kayserispor

21.30 Bodrum FK - Bursaspor

10 Ağustos Pazartesi

21.30 Pendikspor - Batman Petrolspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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