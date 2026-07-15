Trendyol 1. Lig'in ilk haftasının programı açıklandı
Trendyol 1. Lig'in 1. haftası 7-10 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Açılış maçı Boluspor-Manisa FK, kapanış maçı ise Pendikspor-Batman Petrolspor arasında.
Trendyol 1. Lig'in 1. haftasının programı açıklandı. Ligin açılış maçında cuma günü Boluspor-Manisa FK karşı karşıya gelecek. Kapanış maçı ise pazartesi günü Pendikspor- Batman Petrolspor arasında oynanacak.
Trendyol 1. Lig'in 1. haftasının programı şöyle:
7 Ağustos Cuma
21.30 Boluspor - Manisa FK
8 Ağustos Cumartesi
17.00 Bandırmaspor - İstanbulspor
19.00 Sivasspor - Esenler Erokspor
19.00 Ümranispor - Mardin 1969
21.30 Antalyaspor - Ankara Keçiörengücü
9 Ağustos Pazar
19.00 Sarıyer - Muğlaspor
19.00 Iğdır FK - Fatih Karagümrük
21.30 Vanspor - Kayserispor
21.30 Bodrum FK - Bursaspor
10 Ağustos Pazartesi
21.30 Pendikspor - Batman Petrolspor - İSTANBUL