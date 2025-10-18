Trendyol 1. Lig'de 1-1 Bitene Maçta Teknik Direktörler Açıklamalarda Bulundu

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Atko Grup Pendikspor ile 1-1 berabere kalan İmaj Altyapı Vanspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, kaçırdıkları penaltının takımlarını psikolojik olarak etkilediğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kutlu, şansız bir gün geçirdiklerini söyledi.

Mücadelelerinden dolayı futbolcularını tebrik eden Hakan Kutlu, şunları kaydetti:

"Oyun geneline baktığımızda istediklerimizi yapan taraftık. Önceki maçlara oranla çok sayıda pozisyona da girdik ama değerlendirme sıkıntısı yaşadık. Kazandığımız penaltıyı kaçırınca psikolojik olarak takım da etkilendi. 1-1 berabere kaldık ve üzgünüz. Ligin ikincisi olan bir takımla oynadık. Oyunda istediğimizin birçoğunu yapmıştık. Rakibimiz yakaladığı iki pozisyondan birini gole çevirdi. Atko Grup Pendikspor'u ve hakemi tebrik ediyorum. Maçtan önce hakemler hakkında önyargılar vardı fakat sahada iyi bir maç yönettiler."

Atko Grup Pendikspor cephesi

Atko Grup Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan ise İmaj Altyapı Vanspor'un sahasında iyi mücadele ettiğini belirterek, "Rakibimiz takım savunması yapan bir ekipten oluşuyor. Burada puan ve puanlar almak çok zor, bunu başardık. Hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Takımımız, dört önemli oyuncumuzun eksikliğini aratmadı. Oyuncularımı kutluyorum. Vanspor'a da başarılar diliyorum." diye konuştu.