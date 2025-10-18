Haberler

Trendyol 1. Lig'de 1-1 Bitene Maçta Teknik Direktörler Açıklamalarda Bulundu

Trendyol 1. Lig'de 1-1 Bitene Maçta Teknik Direktörler Açıklamalarda Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında İmaj Altyapı Vanspor ile Atko Grup Pendikspor arasında oynanan maç 1-1 berabere bitti. Vanspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, kaçırdıkları penaltının takımlarını psikolojik olarak etkilediğini ifade etti. Pendikspor'un yardımcı antrenörü Metin İlhan ise iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Atko Grup Pendikspor ile 1-1 berabere kalan İmaj Altyapı Vanspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, kaçırdıkları penaltının takımlarını psikolojik olarak etkilediğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kutlu, şansız bir gün geçirdiklerini söyledi.

Mücadelelerinden dolayı futbolcularını tebrik eden Hakan Kutlu, şunları kaydetti:

"Oyun geneline baktığımızda istediklerimizi yapan taraftık. Önceki maçlara oranla çok sayıda pozisyona da girdik ama değerlendirme sıkıntısı yaşadık. Kazandığımız penaltıyı kaçırınca psikolojik olarak takım da etkilendi. 1-1 berabere kaldık ve üzgünüz. Ligin ikincisi olan bir takımla oynadık. Oyunda istediğimizin birçoğunu yapmıştık. Rakibimiz yakaladığı iki pozisyondan birini gole çevirdi. Atko Grup Pendikspor'u ve hakemi tebrik ediyorum. Maçtan önce hakemler hakkında önyargılar vardı fakat sahada iyi bir maç yönettiler."

Atko Grup Pendikspor cephesi

Atko Grup Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan ise İmaj Altyapı Vanspor'un sahasında iyi mücadele ettiğini belirterek, "Rakibimiz takım savunması yapan bir ekipten oluşuyor. Burada puan ve puanlar almak çok zor, bunu başardık. Hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Takımımız, dört önemli oyuncumuzun eksikliğini aratmadı. Oyuncularımı kutluyorum. Vanspor'a da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Spor
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan tek kapı yeniden açılıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Vedat Muriqi, Sevilla'yı yıktı

İspanyol devini Vedat Muriqi yıktı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
İmamoğlu'nun 'savcılara hakaret' davası düştü

İmamoğlu hakkında açılan dava düştü
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Otobüs şoförünü acımadan dövdü! İşte o anlar

Otobüs şoförünü acımadan dövdü! Nedeni bir hayli ilginç
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.