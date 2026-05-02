Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 1 Sivasspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: 17 Eylül Stadı
Hakemler: Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Güner Mumcu Taştan
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Oğuz Ceylan (Yusuf Can Esendemir dk. 79), Hikmet Çiftçi, Mamadou Fall (Oluwatosin Kehinde dk. 66), Joao Pedro Reis Amaral, Kerim Alıcı, Amiduo Badji (Enes Çineme dk. 75), Emirhan Acar, Enes Aydın, Mücahit Albayrak, Remi Mulumba
Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Muhammed Gümüşkaya, Yasin Arda Mıdlıç, Gani Burgaz, Douglas Willian da Silva Souza
Teknik Direktör: Kerem Satılmış
Sivassapor: Göktüğ Bakıbaş (Arda Erdursun dk. 64), Aaron Christopher Billey Ondele, Özkan Yiğiter, Murat Paluli (Savaş Ala dk. 71), Charilaos Charisis, Kerem Atakan Kesgin (Ali Ayberk Selvili dk. 64), Emre Gökay, Mert Çelik, Mehmet Fevzi Yıldırım, Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik (Erdem Güleç dk. 87)
Yedekler: Serkan Kaan Sarman
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Gol: Kerim Alıcı (dk. 19) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Remi Mulumba (Bandırmaspor), Kerem Atakan Kesgin, Fevzi Yıldırım (Sivasspor) - BALIKESİR