Haberler

Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 1 Bodrum FK: 1

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Burak Demirkıran, Barış Çiçeksoyu, Ferhat Çalar

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Mehmet Yeşil, Oleksandr Syrota, Celal Hanalp (Cem Üstündağ dk. 73), Sinan Kurt, Adama Traore (Tarkan Serbest dk. 84), Emrah Başsan, Zdravko Dimitrov (Florent Hasani dk. 65), Afena Gyan (Daniel Moreno dk. 46), Dia Saba (Atakan Müjde dk. 84), Mbaye Diagne

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Hasan Ali Kaldırım, Çektar Orhan, Oğuzhan Matur, Kahraman Demirtaş

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Bodrum FK: Diogo Sousa, Omar Imeri, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Mustafa Erdilman (Ege Bilsel dk. 72), Pedro Brazao (Gökdeniz Bayrakdar dk. 72), Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya, Alper Potuk (Furkan Apaydın dk. 46), Ali Habeşoğlu, Taulant Seferi

Yedekler: Osman Haqi, Gabriel Obekpa, Sıraç Astanakulov, Adem Metin Türk, Yunus Tarhan, Bahri Tosun, Enes Öğrüce

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Goller: Daniel Moreno (dk. 64) (Amed Sportif Faaliyetler), İsmail Tarım (dk. 90+4) (Bodrum FK)

Kırmızı kart: Ali Aytemur (dk. 5) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Adama Traore, Atakan Müjde, Emrah Başsan (Amed Sportif Faaliyetler), Pedro Brazao, Alper Potuk, İsmail Tarım (Bodrum FK) - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

