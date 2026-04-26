Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 1 Bodrum FK: 1
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Burak Demirkıran, Barış Çiçeksoyu, Ferhat Çalar
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Mehmet Yeşil, Oleksandr Syrota, Celal Hanalp (Cem Üstündağ dk. 73), Sinan Kurt, Adama Traore (Tarkan Serbest dk. 84), Emrah Başsan, Zdravko Dimitrov (Florent Hasani dk. 65), Afena Gyan (Daniel Moreno dk. 46), Dia Saba (Atakan Müjde dk. 84), Mbaye Diagne
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Hasan Ali Kaldırım, Çektar Orhan, Oğuzhan Matur, Kahraman Demirtaş
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Bodrum FK: Diogo Sousa, Omar Imeri, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Mustafa Erdilman (Ege Bilsel dk. 72), Pedro Brazao (Gökdeniz Bayrakdar dk. 72), Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya, Alper Potuk (Furkan Apaydın dk. 46), Ali Habeşoğlu, Taulant Seferi
Yedekler: Osman Haqi, Gabriel Obekpa, Sıraç Astanakulov, Adem Metin Türk, Yunus Tarhan, Bahri Tosun, Enes Öğrüce
Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz
Goller: Daniel Moreno (dk. 64) (Amed Sportif Faaliyetler), İsmail Tarım (dk. 90+4) (Bodrum FK)
Kırmızı kart: Ali Aytemur (dk. 5) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Adama Traore, Atakan Müjde, Emrah Başsan (Amed Sportif Faaliyetler), Pedro Brazao, Alper Potuk, İsmail Tarım (Bodrum FK) - DİYARBAKIR