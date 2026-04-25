Haberler

Trendyol 1. Lig: Adana Demirspor: 1 Ümraniyespor: 3

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor, evinde Ümraniyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Toprak'ın pasında ceza sahası sol kanatta topla buluşan Ahmet'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

24. dakikada Hoti'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Doruk'un kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

45+3. dakikada Kosoko sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı ortada Talha Bartu topu ağlara gönderdi. 1-1

79. dakikada Enes, Yunus Emre'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. VAR tavsiyesi üzerine pozisyonu izleyen hakem, Enes Demirtaş'a doğrudan kırmızı kart gösterdi.

87. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Oğuz'un bekletmeden ortasında kale önünde Doruk meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

90+4. dakikada ceza sahası önünde Doruk topu kazanarak sağ çaprazında bulunan Bardhi'ye aktardı. Bardhi bekletmeden vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-3

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Melek Dakan, Seyfettin Ünal, Serdar Osman Akarsu

Adana Demirspor: Murat Eser, Enes Demirtaş, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak, Gökdeniz Tunç, Toprak Bayar, Yücel Gürol (Kürşat Türkeş Küçük dk. 34), Kayra Saygan, Seyfi Efe Irga (Ahmet Yılmaz dk. 46), Ahmet Bolat (Eymen Namlı dk. 81)

Yedekler: Aslan Atay, Demir Yavuz, Arda Özkanbaş, Aykut Sarıkaya, Ata Gül, Yiğit Can Okat, Eren Fidan

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Ümraniyespor: Onur Yıldırım, Yunus Emre Yılmaz, Yusuf Kocatürk, Yusuf Saitoğlu (Şirin Cengiz dk. 46), Oğuz Yıldırım, Yusuf Deniz Şaş, Hoti (Bardhi dk. 46), Atalay Babacan (Orhan Uğur dk. 62) Kosoko, Talha Bartu Özdemir (Barış Ekincier dk. 81), Batuhan Çelik (Doruk Ertuğrul dk. 21)

Yedekler: Miraç Uzun, Efe Anaç, Ali Yavuz Demir, Orhan Uğur, Emre Kaplan, Ali Turap Bülbül

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Goller: Ahmet Bolat (dk. 3) (Adana Demirspor), Talha Bartu Özdemir (dk. 45+3), Doruk Ertuğrul dk 87), Bardhi (dk. 90+4) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Enes Demirtaş (dk. 79) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Toprak Bayar (Adana Demirspor), Hoti, Atalay Babacan, Yusuf Deniz Şaş, Bardhi (Ümraniyespor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

