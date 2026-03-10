Haberler

Trendyol 1. Lig'de yarın oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de yarın oynanacak 30. hafta maçlarında görev alacak hakemlerin listesi açıklandı. İstanbulspor-Amed, Hatayspor-Sivasspor, Ümraniyespor-Erzurumspor ve Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçları için atanacak hakemler duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde yarın oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

13.30 İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam

13.30 Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor: Davut Dakul Çelik

20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor : Batuhan Kolak

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
