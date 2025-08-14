Trendyol 1. Lig 3 ve 4. Haftaların Maç Programı Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 3. ve 4. haftalarındaki maç programını duyurdu. 22 Ağustos'tan itibaren başlayacak olan maçlar, çeşitli statlarda yapılacak.

Trendyol 1. Lig'de 3 ve 4. haftaların maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 2 haftanın müsabaka programı şöyle:

3. hafta

22 Ağustos Cuma:

21.30 Arca Çorum FK-SMS Grup Sarıyer (Çorum Çehir)

23 Ağustos Cumartesi:

16.30 Bandırmaspor-Adana Demirspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Esenler Erokspor-Serikspor (Esenler Erokspor)

21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Iğdır Şehir)

21.30 Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

24 Ağustos Pazar:

19.00 Boluspor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Erzurumspor FK-Atko Grup Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Sivasspor (Diyarbakır)

21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 İstanbulspor-Manisa FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

4. hafta

29 Ağustos Cuma:

19.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Bandırmaspor (Van Atatürk)

21.30 SMS Grup Sarıyer-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadooğlu)

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)

21.30 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Manisa 19 Mayıs)

21.30 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)

31 Ağustos Pazartesi:

16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK (Aktepe)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Sivasspor (Pendik)

21.30 Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Adana)

21.30 Serikspor-Sipay Bodrum FK (Stat henüz açıklanmadı)

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
