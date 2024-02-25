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Trendyol 1. Lig 24. Haftasında Manisa FK ve Gençlerbirliği Berabere Kaldı

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Trendyol 1. Lig 24. haftasında Manisa FK evinde karşılaştığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig 24. haftasında Manisa FK evinde karşılaştığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig 24. haftasında Manisa FK ile Gençlerbirliği, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakada 1-1 sona erdi. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında konuştu.

Dalcı'dan hakeme tepki

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı hakemlere tepki göstererek, "Hakemi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar" diyerek basın toplantısından ayrıldı.

Sinan Kaloğlu: "Melih'e yapılan hareket yüzde 100 penaltıydı"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise, "Son dakika da olsa takımımın aldığı bir puandan dolayı tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadılar. Aslında oyunun genelinde baktığımızda kazanması gereken takım bizdik ama son vuruşları, final öncesi paslarda biraz daha dikkatli olsak daha farklı olabilirdi. Oyuncularımızın mücadelesinden memnunum. Onlarla gurur duyuyorum. Yalnız rakibimizin bir penaltısı vardı doğru bir karar ama bizim de bir penaltımız vardı. Melih'e yapılan hareket yüzde 100 penaltıydı. Hakem kardeşlerimizden daha dikkatli olmalarını diliyorum. Son 3-4 haftada her karşılaşmada bir penaltımız var ve alamıyoruz bu penaltıları. İnşallah bu son olur. Bize karşı haksız rekabette karar versinler demiyoruz sadece adil olsunlar diliyoruz. Maalesef son 3 haftadır bu kararlar bizim aleyhimize oldu. Son dakika da olsa bir puan alıp gidiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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