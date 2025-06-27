Trendyol 1. Lig 2025-2026 Sezonu Fikstürü Çekiliyor
Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü 7 Temmuz'da çekilecek. Fikstür çekimi, saat 14.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Yeni sezon 8-11 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü, 7 Temmuz Pazartesi günü çekilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek fikstür çekimi, saat 14.00'te başlayacak.
1. Lig'de yeni sezonun perdesi, 8-9-10 ve 11 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta müsabakalarıyla açılacak.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor