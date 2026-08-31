Amed, Trabzonspor'u 2-1 Devirdi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunun ardından Muçi, ceza sahasına girmeden dar açıdan vuruşunu yaptı, kaleci Lafont topu çıkardı. Sol çaprazda bir kez daha topla buluşan Muçi'nin sert şutunda Lafont bir kez daha gole izin vermedi.

69. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Aral Şimşir'in vuruşunda kaleci Lafont üzerine gelen topu kontrol etti.

74. dakikada savunma arkasına sarkan Dia Saba, sol çaprazdan ceza sahasına girerek sol ayağıyla yakın köşeye vurdu ve top yan ağlarda kaldı.

90. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşun ardından top ceza sahasına gönderildi. Sağ çaprazda Mehmet Yeşil, topu kale önüne gönderirken kaleci Onana'yı geçen topa dokunan Orban, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Bilal Gölen

Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, Ermal Krasniqi, David Bates (Mehmet Yeşil dk. 61), Lumbardh Dellova, Umut Meraş, Rayan Raveloson, Gökhan Gül (Furkan Soyalp dk. 61), Samuel Ballet, Dia Saba, Yira Sor (Gift Orban dk. 50), Mbaye Diagne (Amadou Cisse dk.79)

Yedekler: Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Kahraman Demirtaş, Mohamed Khalil, Rayan Lutin

Teknik Direktör: Besnik Hasi

Trabzonspor: André Onana, Stefan Savi, Chibuike Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral (Metehan Mimaroğlu dk. 71), Fabinho (Ozan Tufan dk. 58), Melih Kabasakal, Ernest Muçi (Wagner Pina dk. 71), Noah Saviolo (Aral Şimşir dk. 34), Mohamed Salah, Paul Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Samet Akaydin, Umut Nayir, Onuralp Çevikkan, Cenk Özkacar

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Yira Sor, Gift Orban (Amed Sportif Faaliyetler), Mohamed Salah (dk. 11) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Besnik Hasi, Samuel Ballet, Umut Meraş, Furkan Soyalp, Gift Orban, Ermal Krasniqi (Amed Sportif Faaliyetler), Sidny Lopes Cabral, Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı