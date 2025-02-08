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Transferin perde arkası ortaya çıktı! Batshuayi'nin kaderini 17 saniye değiştirmiş

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Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin Galatasaray'dan ayrılıp Bundesliga'nın köklü kulübü Eintracht Frankfurt'a transferi son saniyelerde gerçekleşti. Transfer süreci, belgelerin FIFA'nın Transfer Yönetim Sistemi'ne tam 19.59.43'te yüklenmesiyle son buldu. Eğer 17 saniye daha gecikilseydi transfer gerçekleşmeyecekti.

Michy Batshuayi'nin, Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılarak Bundesliga'nın köklü kulübü Eintracht Frankfurt'a imza atmasının perde arkasındaki ilginç gerçek ortaya çıktı.

SON ANDA ANLAŞTILAR

Galatasaray Yönetimi, pazarlığın başında oyuncusu için 8 milyon euro talep etti. Frankfurt'un verdiği tekliflere sıcak bakmadı. Hatta pazartesi günü öğle saatlerinde Frankfurt yetkilileri, "Bu iş olmaz" diyerek süreci kapattı. Ancak sarı-kırmızılılar, Morata'nın transferinin ardından Batshuayi'yi satmak için şartları değiştirdi. Teklif 3 milyon euroya kadar indi. Saat 16.00 civarlarında yeniden başlayan süreç, 4 saat içinde tamamlandı.

17 SANİYE KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Frankfurt belgeleri FIFA'nın Transfer Yönetim Sistemi'ne (TMS) tam 19.59.43'te yüklemeyi başardı. Eğer sadece 17 saniye daha gecikselerdi, transfer gerçekleşmeyecekti. Belçikalı yıldız, Bundesliga ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Transferin perde arkası ortaya çıktı! Batshuayi'nin kaderini 17 saniye değiştirmiş
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Batsuhayi Beşiktaş'ta dalga geçer gibi oynadı...fenerbahçede oynadı ama fenerbahçe yönetimi bunu garip bir şekilde görmedi. Gs de ise topla sahada buluşması çok engellendi. Bak batsuhayi burada ne haltlar döndü ve geçmişte kaldı..avrupa'da oynamayanı çöp tenekesi paklar..

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Haber YorumlarıEmir önder:

1.5 milyona hayirli olsun

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