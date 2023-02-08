Transferin duyurusu yapılmadı! Dünyaca ünlü futbolcu Nicolo Zaniolo, resmen Galatasaray'da
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Süper Lig'in lideri Galatasaray, İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı. 23 yaşındaki orta saha ile 2026-27 sezonuna dek sözleşme imzalandı. Galatasaray, deprem felaketiyle boğuşan ülkemizin zor döneminde transferin duyurusunu yapmadı.
Galatasaray, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna dahil etti. Sarı-Kırmızılılar, Zaniolo transferini sosyal medyadan duyurmadı.
LİSANSI BİLDİRİLDİ
Yıldız futbolcunun transferi TFF'ye bildirilerek lisansı çıkarıldı. 23 yaşındaki on numara ile 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.
20 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE MALİYET
Galatasaray, Zaniolo'nun bonservisi için Roma'ya 3-4 yıllık bir planla ödemelerini yapacak. Zaniolo'nun bonservis maliyetinin 20 milyon euronun üzerinde olduğu ifade ediliyor. Futbolcu da yarım sezon için 1.5 milyon euro ücret alacak.