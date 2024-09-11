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Transferi iptal oldu! Aaron Boupendza başka takıma gidiyor, işte yeni adresi

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Romanya Süper Ligi takımlarından Rapid Bükreş, Mısır ekibi Zamalek'in transferi iptal olan Gabonlu golcü Aaron Boupendza'yı transfer etti. Boupendza'nın transferini Romanya temsilcisinin teknik direktörü Marius Sumudica duyurdu. 28 yaşındaki forvet, 2020-2021 sezonunda Hatayspor formasıyla attığı 22 golle golle Trendyol Süper Lig'de gol kralı olmuştu.

Romanya Süper Ligi takımlarından Rapid Bükreş, Mısır ekibi Zamalek'in açıkladığı ancak yaşanan sıkıntılar sebebiyle transferi iptal olan Trendyol Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza'yı kadrosuna katıyor.

BOUPENDZA'YI SUMUDICA AÇIKLADI

Romanya temsilcisinin teknik direktörü Marius Sumudica, tecrübeli golcüyü transfer ettiklerini duyurdu. Sumudica yaptığı açıklamada, "Aaron Boupendza, Zamalek ile sözleşme imzalamadı. Onun gibi bir oyuncuyu nasıl transfer ettiğimizi soran çok sayıda mesaj aldım. Anlaşmaya vardık. Sözleşme için resmi evraklar hazırlanıyor. Vize işlemlerinden sonra Bükreş'e gelecek. Ben olmasaydım Rapid'e gelmeyecekti ama kulübün mali anlamda gösterdiği çaba da önemliydi. Böyle bir futbolcuyu buraya getirmek kolay değil" ifadelerini kullandı.

ZAMALEK'E TRANSFERİ İPTAL OLDU

Mısır Süper Ligi'nde mücadele eden Zamalek, 8 Eylül Pazar günü resmi hesabından yaptığı açıklamayla Gabonlu golcü Aaron Boupendza'yı kadrosuna kattığını açıklamıştı. 28 yaşında forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Ancak Boupendza'nın Mısır ekibine transferi yaşanan sıkıntılar sebebiyle iptal oldu.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLMUŞTU

Ülkemizde Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza, 2020-2021 sezonunda attığı 22 golle gol kıralı olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu, aynı sezonun sonunda 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al Arabi'ye transfer oldu. Katar'daki kariyerinin çoğunluğunu sakat geçiren golcü oyuncu, 19 maçta 9 kez ağları havalandırdı. Boupendza, 2022-2023'te 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al-Shabab'a imza attı. 28 yaşındaki oyuncu burada 36 maçta 17 gol, 7 asistlik performans gösterdi. Gabonlu yıldız geçtiğimiz sezon başında ise 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında MLS takımlarından Cincinnati ile sözleşme imzaladı. Boupenza, ABD ekibinde 17 maçta 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Cincinnati, Boupendza'nın sözleşmesini feshetti. Kariyeri boyunca 190 maça çıkan golcü futbolcu, 78 gol ve 18 asist yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Rapid Bükreş Hatayspor Zamalek Romanya Bükreş Mısır

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