Transferi çok konuşulmuştu! Fenerbahçe, Bruma'yı hiç oynatmadan kar etti

Süper Lig devi Fenerbahçe, 4.25 milyon euro bonservisle PSV'den transfer ettiği Bruma'yı kiralık olarak gönderdiği Braga'ya 6.50 milyon euroya sattı. Sarı-lacivertliler, bu transferden 2.25 milyon euro kar elde etti.

Fenerbahçe, Braga ile Bruma transferinde anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler, 4.25 milyon euro bonservisle PSV'den transfer ettiği Bruma'yı geçen sezon ortasında Braga'ya kiralamıştı.

6.5 MİLYON EUROYA SATILDI

Başarılı performansıyla dikkat çeken Portekizli oyuncu için Braga Başkanı Antonio Salvador, uzun süre İstanbul'da pazarlık yapmıştı. 4.25 milyon euro ile başlayan pazarlıklar toplamda toplam 6.5 milyon euro ile sona erdi.

1.5 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Sarı-lacivertliler, Bruma'dan 2.25 milyon euro kar elde etti. 28 yaşındaki oyuncu, Braga ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve 1.5 milyon euro net maaş kazanacak.