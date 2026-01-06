Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Sezon başında Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Cengiz Ünder'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

CENGİZ ÜNDER RESMEN BEŞİKTAŞ'TA

Erdem Açıkgöz'ün haberine göre; Beşiktaş, sezon sonunu beklemeden sürpriz bir kararla 28 yaşındaki milli oyuncu Cengiz Ünder'in bonservisini Fenerbahçe'den aldı. Haberde, iki tarafın resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sezon başında yapılan anlaşma gereği sözleşmesinde 6 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Cengiz Ünder için resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana takımıyla 11 maça çıkan Cengiz Ünder, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.