Transferde Ozan Kabak bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil

Beşiktaş, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek amacıyla Galatasaray'ın eski oyuncusu ve şu anda Hoffenheim'da forma giyen Ozan Kabak'ı transfer listesine ekledi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu transfer konusundaki kararı bekleniyor. Ozan Kabak'ın Hoffenheim ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve Beşiktaş, uygun bir bonservis bedeliyle bu başarılı savunmacıyı kadrosuna katmayı planlıyor.

  • Beşiktaş, Hoffenheim'da oynayan Ozan Kabak'ı transfer listesine aldı.
  • Ozan Kabak'ın Hoffenheim ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
  • Ozan Kabak'ın piyasa değeri yaklaşık 5 milyon euro.

Beşiktaş, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için Galatasaray'ın eski oyuncusu Ozan Kabak'ı gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ'TA OZAN KABAK HAMLESİ

Ara transfer döneminde henüz kadrosuna takviye yapmayan Beşiktaş'ta bu hafta hareketli günler yaşanması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, stoper bölgesi için yürütülen görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine rotayı sürpriz bir isme çevirdi.

HOFFENHEIM İLE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve şu anda Hoffenheim'da oynayan Ozan Kabak, Beşiktaş'ın transfer listesine girdi. 25 yaşındaki savunmacının Alman ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Oyuncunun, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği öğrenildi.

SERGEN YALÇIN'IN KARARI BEKLENİYOR

Yönetimin, teknik direktör Sergen Yalçın ile transfer konusunda görüşme yaptığı ve nihai karar için beklemeye geçtiği ifade edildi. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon euro olan Ozan Kabak'ı uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmak isteyen Beşiktaş, şartları yakından takip ediyor.

ALMAN EKİBİ BEKLEMEDE

Hoffenheim cephesinin şu aşamada oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadığı ancak Ozan Kabak'ın vereceği karara göre sürecin şekilleneceği belirtiliyor.

