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Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
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Fenerbahçe'de takımı hızlandıracaklarını belirten Başkan Ali Koç'un, İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho'yu transfer etmek istediği öne sürüldü. Sancho, sezonu Chelsea'de kiralık geçirdi ve bonservisi Manchester United'da. Kırmızı Şeytanlar, Sancho için Borussia Dortmund'a 85 milyon euro ödeme yapmıştı.

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında yeni sezonda takımı hızlandıracak yıldızları kadroya katacaklarını belirtmesinin ardından belirtmesinin ardından bomba bir gelişme yaşandı.

Yabancı basında yer alan haberlere göre, Ali Koç takımı ve oyunu hızlandıracaklarını özellikle ifade ederken transfer komitesi arayışlarına bu bağlamda başlarken radara dünyaca ünlü yıldız girdi.

Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe Jadon Sancho'nun peşinde. 25 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu bu sezonu Chelsea'de kiralık geçirdi. Bonservisi Manchester United'da olan Jadon Sancho için Kırmızı Şeytanlar, Borussia Dortmund'a 85 milyon euro ödeme yapmıştı. Bu sezon 40 maça çıkıp 2335 dakika sahada kalan Jadon Sancho, 4 gol ve 10 asistlik istatistik yakaladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıOrhan Demir:

Bunlardan bi cacik olmaz

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Haber YorumlarıMurathan Karacanlar:

takımı hızlandırmak istiyorsanız, dzeko, tadic forvetlerden, şişmanski (tabiki zayıf:))) fred ve amrabat gibi hantal orta saha topçularınıda göndermeniz gerek

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Yapmayın etmeyin her ne kadar para sizden çıkıyor olsa da milli servet özümüze dönelim

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Haber YorumlarıHalil null:

85 milyonu yabancıya vereceğinize 5 milyon tl yi anadolu yigitlerine ver

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Haber YorumlarıNo Paradox:

O değer 4 yıl önceydi. Şu an 30 milyon euro. Çok iyi olsa kendi takımı oynatır ama yıllardır kiralık kiralık dolaşıyor. Son sezon 30 maçın yarı süresi kadar süre almış ve katkısı 3 gol ve 5 asist. kanat oyuncusu için çok kötü bir performans. Aziz Yıldırım zamanında gelen oyuncuların kalitesini düşününce artık iş bitmiş diyorsunuz zaten.

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

hepsi yalan.. 12 senedir şampiyon olamayın bir takım önce kökten temizliğe gitsin.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

85 milyonluk 90 milyonluk oyuncular geleceğine Başkanlıktan Ali Koç gönderilsin.

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Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Fenerbahce bu kadar mı sahipsiz? Bu başarısız Başkan ve yönetimi neden hala işbaşında arkadaş?

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