Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında yeni sezonda takımı hızlandıracak yıldızları kadroya katacaklarını belirtmesinin ardından belirtmesinin ardından bomba bir gelişme yaşandı.

Yabancı basında yer alan haberlere göre, Ali Koç takımı ve oyunu hızlandıracaklarını özellikle ifade ederken transfer komitesi arayışlarına bu bağlamda başlarken radara dünyaca ünlü yıldız girdi.

Fenerbahçe Jadon Sancho'nun peşinde. 25 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu bu sezonu Chelsea'de kiralık geçirdi. Bonservisi Manchester United'da olan Jadon Sancho için Kırmızı Şeytanlar, Borussia Dortmund'a 85 milyon euro ödeme yapmıştı. Bu sezon 40 maça çıkıp 2335 dakika sahada kalan Jadon Sancho, 4 gol ve 10 asistlik istatistik yakaladı.