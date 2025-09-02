Transferde 1 dakikalık felaket! Mourinho'nun Fener'e istediği yıldıza büyük şok

Portekizli futbolcu Jota Silva'nın Sporting Lizbon transferi 1 dakikalık gecikmeyle iptal oldu. Transfer penceresi açık olan Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan ihtimalleri yeniden gündeme geldi.

MOURINHO FENER'E İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun, yaz transfer döneminde ilk hedeflerinden biri Jota Silva'ydı. O dönem transfer gerçekleşmemişti; ancak genç oyuncunun ismi şimdi yeniden sarı-lacivertli kulüp başta olmak üzere Süper Lig ekiplerinin radarında.

TRANSFER 1 DAKİKA İLE İPTAL OLDU

Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile Jota Silva'nın transferi için anlaşan Sporting, 4,5 milyon euro kiralama bedeli ve 15,5 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu. Ancak İngiliz kulübü, bu teklifi gece 23.00'ten sonra kabul etti. Evraklar Sporting'e 23.45'te ulaştı, işlemlerin tamamlanması ise 00.01'i buldu. Yani sadece bir dakikalık gecikme, transferin iptal olmasına yol açtı.

FIFA transferi geçerli olarak kayda alsa da, Portekiz Futbol Ligi süre aşımı nedeniyle işlemi kabul etmedi. Sporting'in yaptığı itiraz da teknik gerekçelere rağmen reddedildi. Böylece Jota Silva'nın kariyer planı bir anda değişti.